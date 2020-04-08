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Trakya Üniversitesinde üretilen koruyucu maskelerin teslimatı başladı

Trakya Üniversitesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlık personeline koruyucu maskelerin teslimatına başladı.

08.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:00
Trakya Üniversitesinde üretilen koruyucu maskelerin teslimatı başladı
Trakya Üniversitesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlık personeline koruyucu maskelerin teslimatına başladı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Teknikeri Hayati Kaya tarafından üretilen 35 adet koruyucu maske Trakya Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine, 60 adet maske ise Solunum Yoğun Bakım Ünitesine teslim edildi. Koruyucu maskeler, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun talimatı üzerine, tamamen Trakya Üniversitesinin kendi imkanlarıyla kısa sürede üretildi.

Çalışmalar kapsamında, sağlık personeli için, baretten bir yüz siperi ürettiklerini ifade eden Sağlık Teknikeri Hayati Kaya, "İnternette ve piyasada bulunan farklı modellerden yararlanarak, baret ile geliştirdiğimiz yüz siperi, yüksek bir koruma sağlıyor. Özellikle ağız, burun ve göze gelebilecek parçacıkları engelliyor. Barete monte edip ön tarafını tamamen kapalı hale getirerek ürettiğimiz, açılıp kapanabilen maske, basit ve kullanışlı bir ürün oldu. Maskemizin muadillerinden farklı özelliklerinden biri hem uzun olması hem de koruyucu kısmın 1 cm kalınlığındaki polikarbondan üretilmesi. Maskemiz basit, rahat, ergonomik ve güvenli bir tasarıma sahip. Bugün, ürettiğimiz 35 maskeyi Hastanemizin Acil Servisi'ne, 60 maskeyi de Solunum Yoğun Bakım Ünitemize teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplam 400 maske üretmeyi planlıyoruz. Üretim ve teslimatlar, önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edecek" dedi.

Teslim edilen maskeleri deneyen Trakya Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Salt, maskelerin koruyuculuğunun yüksek, kullanımının ve dezenfektasyonunun kolay ve aynı zamanda kullanışlı olduğunu belirterek ilgi ve desteklerinden ötürü Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ve maske üretiminde emeği geçen Trakya Üniversitesi çalışanlarına teşekkür etti.

Trakya Üniversitesinin, Covid-19 ile ilgili çalışmalara devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu "Sağlık ekiplerimizin, salgınla mücadelede ne kadar cansiperane çalıştığı ortada. Onların sağlığı hepimiz için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda hastane çalışanlarımızı korumak adına tedbirler geliştirmek için çabalıyoruz. Piyasadaki alternatifleri inceleyerek kendi imkanlarımızla ürettiğimiz maskelerin ilk örnekleri de bu çalışmaların bir sonucu. Hasta ile ilk teması gerçekleştirdikleri için risk oranı yüksek olan Acil Servis ve bu hastaların tedavisini gerçekleştiren Solunum Yoğun Bakım Ünitesi çalışanlarının korunmasına yönelik 95 adet maskemizin teslimatını gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde diğer maskelerimizin teslimatını da tamamlayacağız. En önemlisi herşeyden önce insan sağlığı. Bunun için almamız gereken tüm önlemleri almaya devam ediyoruz" dedi.

Trakya Üniversitesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında, sağlık personelini korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Teknikeri Hayati Kaya tarafından üretilen 35 adet koruyucu maske Trakya Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne, 60 adet maske ise Solunum Yoğun Bakım Ünitesi'ne teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Koronavirüs, Güncel
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