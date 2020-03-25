Trakya Üniversitesinde uzaktan eğitim başladı

Trakya Üniversitesi (TÜ), koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime başladı.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim sistemi ile 814 öğretim elamanı tarafından hazırlanan 15 bin 795 ders notu ve materyali öğrencilerin erişimine açık hale getirildi.Öğrencilerin, içerisinde bulunulan ve bir sonraki haftaya ait ders materyallerini görüntüleyebildiği sistemde, öğretim elemanlarının ders programları doğrultusunda belirlediği yeni içeriklerin yüklenmesi çalışmaları da devam ediyor.Teknolojinin tüm olanakları kullanılarak oluşturulan uzaktan eğitim altyapısı ile hazırlanan sistemde öğrenciler, https://eders.trakya.edu.tr/ adresinden yazılı ders materyallerine, sunumlara ve video görüntülere ulaşabiliyor.Öğrenciler ayrıca, mevcut sistem üzerinden öğretim elemanlarına yazılı sorularını iletebiliyor ve gelen cevabı da görebiliyor.

Kaynak: AA