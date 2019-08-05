Trakya Üniversitesinden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan bazı akademisyenlerle ilgili "hak ihlali" kararına tepki gösterildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kalkışmasına karşılık olarak güvenlik güçlerinin başlattığı harekatın devlet, millet el birliğiyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Terör örgütüne moral vermekten, devletin ulusal ve uluslararası alandaki haklı mücadelesini akamete uğratmaktan başka farklı bir amaca hizmet etmeyen, bir grup akademisyen tarafından imzalanan bildirinin üzüntüyle okunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer veridi:

"Toplum vicdanında derin yaralar açan bu bildiriyi okuduğumuzda yaşadığımız üzüntüyü, ne yazık ki Anayasa Mahkemesin hak ihlali kararıyla bir defa daha yaşadık. Trakya Üniversitesi olarak, terör örgütünü destekleyen bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini hiçbir şekilde doğru bulmadığımızı ve bu karardan rahatsızlık duyduğumuzu bir defa daha vurguluyor, Anayasa Mahkememizin değerli üyelerini, vicdanları rahatsız eden bu yanlışı düzeltmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA