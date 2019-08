Trakya Üniversitesine uluslararası öğrencilerden yoğun ilgi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Evladı Fatihan'ın emanetleri, soydaş ve akraba topluluklarımızla birlikte dünyanın dört bir yanından üniversitemizde öğrenim görmeyi tercih eden öğrencilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Rektör Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı uluslararası öğrenci kayıtlarının gerçekleştiğini söyledi.

Uluslararası üniversite olma hedefiyle her yıl binlerce yabancı öğrenci ağırladıklarını belirten Tabakoğlu, "Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrenciler için 153 programda toplam 2 bin 534 kontenjan açıldı. Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, orta öğretim not ortalamasına göre sıraladığı adayların işlemlerini gerçekleştirdi." dedi.

2023'te 10 bin uluslararası öğrenci hedefiyle yola çıktıklarını belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Son üç yılda uluslararası öğrenci sayısında büyük artış kaydeden Trakya Üniversitesi, her geçen yıl artan uluslararası öğrenci talebini karşılamak ve Balkanların en önemli eğitim kurumu olma misyonunu yerine getirebilmek için var gücüyle çalışıyor.

Trakya Üniversitesi olarak, Evladı Fatihan'ın emanetleri, soydaş ve akraba topluluklarımızla birlikte dünyanın dört bir yanından üniversitemizde öğrenim görmeyi tercih eden öğrencilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni dönem kayıtları için burada olan tüm öğrencilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, yeni yaşamalarında başarılar diliyoruz. Uluslararası öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Açılan ilk tercih döneminde, 7 bin 500 başvuru rakamını yakaladık."

