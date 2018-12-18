Trakya'ya Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre gece saatlerinden itibaren Trakya
bölgesinde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen yağmur şeklinde devam eden yağışların, bugün akşam saatlerinden sonra Edirne
, Kırklareli
, Çanakkale
ve zamanla Tekirdağ
çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Yarın akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 santim, Tekirdağ'ın batısıyla, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde 10-20 santim civarında örtü bırakması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - EDİRNE
Edirne,Trakya Bölgesi
Kaynak: İHA