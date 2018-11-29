29 Kasım 2018, 00:58
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Trakya'ya Mevsimin İlk Karı Düştü

Trakya'ya mevsimin ilk karı düştüTEKİRDAĞ - Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ'da kar yağışı başladı.

Trakya'ya mevsimin ilk karı düştü

TEKİRDAĞ - Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ'da kar yağışı başladı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kış mevsiminin beklenen ilk kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Gece saatlerinde ilçe merkezinde başlayan kar yağışı, vatandaşları sevindirdi. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışından memnun olduğu gözlenen vatandaşlar mutluluklarını ifade etti.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede kar yağışının aralıklarla süreceği kaydedildi. Tekirdağ,Kar,Trakya Bölgesi
29 Kasım 2018 Perşembe 00:58