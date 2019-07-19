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TRAKYAKA'dan, TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) yönetim kurulu üyeleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

19.07.2019 13:12 TRAKYAKA
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) yönetim kurulu üyeleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.
Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, TRAKYAKA Yönetim Kurulu üyeleri Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Şentop, TRAKYAKA yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı da gerçekleştirdi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin turizm hamleleri, turizm başarıları, projeleri, kentin yaşadığı sorunları anlattı ve Şentop'tan destek istedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Edirne'nin Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı, modern yüzü olduğunu belirterek, "Edirne'nin turizmde geldiği noktadan çok etkilendim. Edirne'ye gereken her türlü desteği verecek, her türlü çalışmayı yapacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Mustafa Şentop, Trakya Bölgesi, Güncel

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