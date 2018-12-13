Trakyaka'dan Uluslararası Sağlık Köprüsü Projesi'ne Destek

13 Aralık 2018 Perşembe 13:04



13 Aralık 2018 Perşembe 13:04

Edirne Sağlık Müdürlüğü'nün hazırladığı Uluslararası Sağlık Köprüsü Projesi'nin desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, projenin kentteki sağlık kurumlarında sağlık turizmi alanında çalışan personelin, bu çerçevede başvuru yapan hastalarla iletişim kurmasını sağlayarak doğru bilgilendirme, doğru tedavi olanağı, kaliteli sağlık hizmeti sunmanın hedeflendiği belirtildi.Kalkınma Ajansı Edirne Ofisi'nde düzenlenen törende Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin'in projenin sözleşmesini imzaladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"İmza töreni sonrasında, bölgesel öncelikler ve sağlık alanında yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Proje kapsamında sağlık turizmi birimlerinde ve en çok yabancı hasta başvurusunun olduğu birimlerde çalışan 20 kişi için iki ay boyunca, haftada üç gün üçer saat, konuşma pratiğinin ağırlıklı olduğu Medikal İngilizce eğitimi uygulanması planlanmıştır. Kişisel gelişimin de destekleneceği proje çalışmaları ile kurumsal kapasitenin arttırılması desteklenecektir."