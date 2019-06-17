Küçükçekmeceli Trakyalılar, Kardeşlik Festivali'nde buluştu. 10 gün sürecek festivalde Hüseyin Turan
, Kardeş Türküler
, Niyazi Koyuncu
gibi isimler sahne alacak.
Küçükçekmece Belediyesinin Fevzi Çakmak
Meydanı'nda düzenlediği Kardeşlik Festivali'nde Trakya Balkan kültürleri tanıtıldı. Festivale CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal
, CHP Şanlıurfa
Milletvekili Aziz Aydınlık
, CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil
, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi
başta olmak üzere Küçükçekmece ilçesinden ve İstanbul genelinden binlerce Trakyalı katıldı.
"Sanatla uğraşanlar kötülük düşünmez"
Festivalde konuşan Milletvekili Tanal, "Atatürk, sanatla beslenen uluslar asla kötülük düşünmezler demiş. Ben de milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi sanatla pekiştiren Küçükçekmece Belediyesine ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Tanal, ayrıca konser sonunda Rumeli
Orhan'a teşekkür ederek çiçek verdi.
Gönüllerince bir gece geçiren Küçükçekmeceli Trakyalılar, Küçükçekmece Belediyesine teşekkür ettiler. CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'e engelli bir miniğin çiçek vermesi ise herkesi duygulandırdı. Kardeşlik Festivali'nde Trakya-Rumeli-Balkan Günleri kapsamında Sevim Balkan, Sultan Murat
Halk Oyunları Grubu da sahne aldı. 10 gün sürecek festivalde Hüseyin Turan, Kardeş Türküler, Niyazi Koyuncu gibi isimler de sahne alacak. - İSTANBUL