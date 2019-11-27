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Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın başlıyor

Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın başlıyor.

27.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:42Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın başlıyor

'nın kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın başlıyor. Olimpiyat seçmesi niteliğinde olan şampiyonaya 37 ülkeden 336 sporcu katılıyor.

Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkeklerde Gürkan Mutlu ve Doğukan Büyükarslan, kadınlarda ise Sude Aydın temsil edecek. 4 gün sürecek şampiyona yarın erkekler ve kadınlar kategorisinde yapılacak eleme yarışlarıyla başlayacak.

Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda maç programı şöyle:

28 Kasım Perşembe TSİ 04: 00 - 15: 00  : Trampolin Cimnastik Erkekler Elemeler

28 Kasım Perşembe TSİ 15: 00 - 15: 00 Trampolin cimnastik Kadınlar Elemeler

29 Kasım Cuma TSİ 05: 00 - 09: 00 Senkronize Erkekler Elemeler

30 Kasım Cumartesi TSİ 09: 00 - 10: 45 Kadın - Erkek Trampolin Cimnastik Yarı Finali

30 Kasım Cumartesi TSİ 12: 55 - 13: 35 Senkronize Erkekler Finali (+10 dakika ödül töreni ile birlikte)

01 Aralık Türkiye saati ile 09: 25 - 10: 50: Kadın Erkek Trampolin cimnastik Finali  (+10 dakika Ödül Töreni ile birlikte)


- Ankara

Dünya Şampiyonası, Japonya, Tokyo, Spor

Kaynak: DHA

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