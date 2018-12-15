Tramvay Arıza Yaptı; Seferler Durdu (1)

Haber: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Bağcılar- Kabataş
seferini yapan tramvay, Cevizlibağ
durağında arıza yaptı.
Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay saat 15.30 sıralarında Cevizlibağ durağında henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Bu nedenle Kabataş yönüne yapılan seferler durdu. Tramvaydan inen vatandaşlar, tramvay yolunda yürüdü.
Görüntü Dökümü:
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-Raydan çıkan tramvay
-Seferlerin iptal olduğunu belirten anons
-Tramvaydan inenler
-Rayda yürüyenler
-Detaylar
Bağcılar,Kabataş,Cevizlibağ
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:58