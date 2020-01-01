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Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Beyazıt durağı yakınlarında ketener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında çift taraflı tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.

01.01.2020 22:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:27

Kabataş- tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında tramvay seferleri durdu.

SEFERLER İETT OTOBÜSLERİ İLE SAĞLANIYOR

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında çift taraflı tramvay seferleri durdu. Ekipler telleri tamir etmek için çalışmalara başlarken, Beyazıt-Yusufpaşa arasında seferler İETT otobüsleri ile sağlanıyor.

EKİPLERİN TELLERİ TAMİR ETME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir iş makinesinin katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır. Beyazıt-Yusufpaşa arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır" denildi. Ekiplerin telleri tamir etme çalışmaları sürüyor.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan bir başka açıklamada, "Seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar olarak düzenlenmiştir" denildi.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı

Bağcılar, Kabataş, Güncel

Kaynak: İHA


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