Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı

Kabataş- Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında tramvay seferleri durdu.

SEFERLER İETT OTOBÜSLERİ İLE SAĞLANIYOR

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında çift taraflı tramvay seferleri durdu. Ekipler telleri tamir etmek için çalışmalara başlarken, Beyazıt-Yusufpaşa arasında seferler İETT otobüsleri ile sağlanıyor.

EKİPLERİN TELLERİ TAMİR ETME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir iş makinesinin katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır. Beyazıt-Yusufpaşa arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır" denildi. Ekiplerin telleri tamir etme çalışmaları sürüyor.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan bir başka açıklamada, "Seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar olarak düzenlenmiştir" denildi.