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Tramvay inşaat hattının temelinde kayma

Alibeyköy tramvay hattı inşaatının temelinde, çökme ve kayma yaşandığı tespit edildi.

25.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:08
Tramvay inşaat hattının temelinde kayma

EMİNÖNÜ-Alibeyköy tramvay hattı inşaatının temelinde, çökme ve kayma yaşandığı tespit edildi. Çökme yaşanan bir kilometrelik bölüm sökülerek yeniden inşa edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan  açıklamada, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında çökme ve kayma yaşandığını, çökmenin geçmişte yapılan işlerden kaynaklandığı iddia edildi. Çöken kısımların kırılarak yeniden yapılmasına başlandığı belirtilen açıklamada, raylı sistemin planlandığı gibi yılsonunda bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. 2016 yılında yapımına başlanılan tramvay hattının finansman sorunlarının çözüldüğü, inşaat işlerinin hızlandırıldığı savunulan açıklamada daha sonra şöyle denildi.

"Raylı sistemin Ekim 2018'de tamamlanan bir kilometrelik kısmının, mevcut temel ve ray seviyesinin altında kalan zemin bölgelerinde, tramvay işletmesini aksatacak düzeyde (kazıklı sistem üzerine oturmayan düşey bölüm), çökme ve kayma sorunu yaşandığı belirlendi. İnceleme sonucunda, tramvay hattı üst yapısının tasarımı aşamasında, Haliç'e özgü kritik zemin koşullarının göz önüne alınmadığı; proje aşamasında, zemin etüdü ve saha incelemesinin yeterli düzeyde yapılmadığı belirlendi. Bu düzensiz ve yaklaşık 1,5 yıldır devam eden zemin hareketinin, problemin ilave tedbirlerle çözülmesini kısıtladığı ve tramvayın işletme güvenliği için büyük riskler içerdiği görüldü".

Zemin hareketinin zamanla daha da artacağı hesaplanarak, bir kilometrelik kısmın kırılarak yeniden yapılmasına karar verildiğine dikkat çekilen açıklamada "İmalatı 2018 yılında tamamlanmış Balat-Ayvansaray arasında tramvay üst yapı ray sökümü ve betonarme kırım işlerine başlandı. Daha sonra ray altı temel kazık imalatlarına başlanacak" ifadeleri yeraldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Eminönü, Güncel

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