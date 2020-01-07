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Tramvay istasyonunda dans edenleri görenler şaşkınlık içinde kaldı

Antalya'da bir fotoğraf sanatçısı, tramvay istasyonlarında dans eden balet ve balerinleri gören kişilerin tepkilerini fotoğrafladı. Vatandaşların şaşkın tepkileri ise dikkat çekti.

07.01.2020 09:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:53

?Eski gazeteci, fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Müge Ayyıldız, Devlet Opera ve Balesinin 9 balerin ve baleti ile birlikte hem bale dansına dikkat çekmek hem de hiç bu dansı izlememiş insanları baleyle tanıştırmak için yaklaşık 3 yıl önce bir proje başlattı.

"TEPKİLER ENTERESAN"

Çekim sırasında halkın tepkilerinin enteresan olduğunu söyleyen Müge Ayyıldız, "Biz çekim yaparken yanımızdan gülümseyerek geçen de oldu, durup birkaç dakika izleyen de. Genel anlamdaki tepki ise şaşkınlıktı" diye konuştu.

'ÇIPLAK İNSANLAR VAR' DİYE ŞİKAYET EDİLDİ

Tramvay istasyonlarındaki çekimleri yaparken ilginç bir de olay yaşadıklarını kaydeden Ayyıldız, "Birileri bizi şikayet etmiş. Polis geldi. 'Burada çıplak vatandaşlar olduğu ihbarını aldık. Galiba sizsiniz' dedi. Tabi orada ne yaptığımızı anlattım. İşleri gereği kimlik kontrolü yaptılar ve sonra da teşekkür edip gülümseyerek gittiler. Benim için unutulmaz bir anı oldu bu" dedi.

"PROJENİN DEVAMINI SU ALTINDA ÇEKTİK"

Aynı sanatçılarla projenin devamı olarak su altı çekimlerini yaptığını da anlatan Ayyıldız, zorlu bir çalışma olduğunu söyledi. Bröveli dalgıç olan ve aynı zamanda su altı fotoğrafçılığı da yapan Müge Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sanatçı arkadaşlar da sıcak bakınca su altında da böyle bir çalışma yaptık. Bu çekimler sırasında sanatçıların kostüm değiştirmek ve bir şeyler içmek için kısa molaları oldu. Onlar çok zorlanmadı ama ben 5 saate yakın suyun içindeydim. Sürekli dalıp çıkıyordum. Çok güzel bir çalışma oldu.

Tramvay istasyonunda dans edenleri görenler şaşkınlık içinde kaldı

Antalya, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA


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