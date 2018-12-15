Tramvay Kazası Sonrası Ek Sefer Otobüsü Arızalandı

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK-İSTANBUL DHA Cevizlibağ
'daki Tramvay kazası nedeniyle ek sefer yapan İEET otobüsü Çapa durağında arızalandı, Millet Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Tramvay kazası sonrasında hattaki yolcuları almaya gelen İETT
otobüsü, tramvaydan inen kalabalığın binmeye çalıştığı sırada arızalandı. Arıza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Arızalı otobüsün çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.
Görüntü Dökümü:
---------------------
-Arızalanan otobüs
-Yolculardan görüntü
-Detaylar
Cevizlibağ
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:55