Haberler » Güncel » Tramvay seferleri normale döndü - Haber

Tramvay seferleri normale döndü

Şahin BOZKURT/ KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında iş makinesinin katener hattına zarar vermesi sebebiyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

01.01.2020 23:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 23:42 Tramvay seferleri normale döndü

Şahin BOZKURT/ KABATAŞ- tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında iş makinesinin katener hattına zarar vermesi sebebiyle tramvay seferlerinde aksama oldu. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi. Arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandı. Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlandı. Katener tellerinin onarım çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından tramvay seferleri normale döndü.



Bağcılar, Kabataş, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:06   Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü - Haber
00:06   Arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesini öldüren kişi tutuklandı - Haber
00:05   Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Haber
00:02   GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2020 - Haber
00:00   Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın - Haber
23:38   Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Haber
22:39   Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Haber
22:15   Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Haber
21:58   Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı - Haber
2.01.2020 00:28:29