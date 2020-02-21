TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA (1)

Ersan SAN/ KABATAŞ- Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
Görüntü Dökümü:
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-Telin düştüğü dal
-Detaylar