TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA (1)

Ersan SAN/ İstanbul 'da tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor. Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılırken, bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz, Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arıza olan durak

-Yolcular

-Tamir çalışmaları

-Detaylar