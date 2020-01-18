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Tramvay tacizcisi tutuklandı

Eskişehir'de, birçok kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

18.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:25Tramvay tacizcisi tutuklandı
'de, birçok kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı..

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent içi ulaşımı sağlayan tramvaylarda kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan şüpheli R.E. (32), polisin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu tramvayda suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusu akabinde sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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