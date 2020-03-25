Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tramvay ve otobüslerde sosyal mesafe uyarısı - Haberler

Tramvay ve otobüslerde sosyal mesafe uyarısı

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs salgınına karşı tramvaylar ve otobüslere, 'sosyal mesafe' olarak isimlendirilen 1 metre kuralıyla ilgili uyarı yazıları asıldı.

25.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:45
Tramvay ve otobüslerde sosyal mesafe uyarısı

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs salgınına karşı tramvaylar ve otobüslere, 'sosyal mesafe' olarak isimlendirilen 1 metre kuralıyla ilgili uyarı yazıları asıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları olan tramvay ve halk otobüslerine, sosyal mesafe kuralıyla ilgili uyarı yazıları astı.

Tramvaylarda iki kişinin yan yana oturmaması için koltukların yarısına da "Lütfen sağlığınız için bu koltuğa oturmayınız. Mesafenizi koruyunuz!" yazıları konuldu.

Belediyesi yetkilileri, vatandaşların araçlara binerken ve inerken el dezenfektanlarını mutlaka kullanmaları gerektiği konusunda uyarılar yaptı. Yolcu sayılarında yüzde 80'e yakın azalma olduğunu belirterek, vatandaşlara 'evde kal' çağrılarını yineledi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:00: Muğla'da can dostlara mama ve su takviyesi - Haber 18:00: Eskişehir Valiliği'nde koronavirüsüne termal kameralı önlem - Haber 18:00: ANTALYA Kumlucalı sera üreticisine koronavirüs molası yok - Haber 18:00: Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Haber 17:59: İki Türk denizci Portekiz'de koronavirüs nedeniyle karantinada - Haber 17:43: Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır - Spor 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber