Haberler » Güncel » Tramvay yoluna giren otomobil seferleri aksattı - Haber

Tramvay yoluna giren otomobil seferleri aksattı

Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobil seferleri bir süre aksattı.

20.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:30Tramvay yoluna giren otomobil seferleri aksattı
'de tramvay yoluna giren otomobil seferleri bir süre aksattı.
Hülya D'nin kullandığı 38 KM 341 plakalı otomobil, Caddesi Tuna tramvay durağı yakınlarında kontrolden çıkarak raylı sistem hattına girdi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Hülya D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre ara verilen tramvay seferleri aracın hat üzerinden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:38 Otobüs şoförü aracına asılan patenli çocuğu dövdü, esnaf da onu darbetti
11:38 Selçuk: "BM'nin çocuk hakları sözleşmesini imzalaması ortak geleceğimiz adına çok kıymetli bir...
11:38 Ödemiş'te denetimli serbestlik hükümlüleri, kitap seslendirdi
11:33 Kütahyalı müzik öğretmenlerinin konser etkinlikleri
11:33 Salim Dervişoğlu'nda çalışmalar hızla sürüyor
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyel
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
10:55 Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
10:21 Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu
10:07 Eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu
20.11.2019 11:39:34