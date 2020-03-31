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Tramvay yolunda atla yolculuk yapan kişi: At beni kaçırdı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sokakta gördüğü bir ata binen kişinin tramvay yolunda yaptığı yolculuk, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

31.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:35
Tramvay yolunda atla yolculuk yapan kişi: At beni kaçırdı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sokakta gördüğü bir ata binen kişinin tramvay yolunda yaptığı yolculuk, bir vatandaş tarafından görüntülendi. İsmi öğrenilemeyen kişi, at tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.

Konak ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde, otomobiliyle seyir halinde olan vatandaş, tramvay yolunda at ile yolculuk yapan başka bir kişiyi görüntüledi. İddiaya göre, sokakta bulduğu atı durdurmak için üzerine binen kişi, at tarafından kaçırıldı. Tramvay yoluna giren at burada koşarken, yoldan geçen başka bir vatandaş ise cep telefonu ile saniye saniye olayı görüntüledi. Otomobildeki vatandaşın, 'Sen mi onu kaçırdın, o mu seni' diye sorusu üzerine ata binen vatandaşın 'O beni kaçırdı' dediği görüntülerde yer aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Konak, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Tramvay yolunda atla yolculuk yapan kişi: At beni kaçırdı - Haberler

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