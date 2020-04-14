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Tramvay yolunda hummalı çalışma

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi'nde trafik akışının durma noktasına gelmesiyle birlikte, tramvay hattındaki asfalt yenileme çalışmalarına hız verdi.

14.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:43
Tramvay yolunda hummalı çalışma
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi'nde trafik akışının durma noktasına gelmesiyle birlikte, tramvay hattındaki asfalt yenileme çalışmalarına hız verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, enerjisinin büyük bir bölümünü 'Covid 19' salgını ile mücadeleye ayırırken, diğer taraftan tüm belediyecilik hizmetlerini de kesintisiz sürdürüyor. Bursa'nın en önemli gündem maddesi olan trafik ve ulaşımla ilgili yatırımlarını korona salgınıyla mücadeleye rağmen durdurmayan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 7 yıldır hiçbir bakımın yapılmadığı T1 tramvay hattı güzergahında kapsamlı bir bakım ve tadilat çalışması başlattı. Kent Meydanı - Heykel arasındaki yaklaşık 6,5 kilometrelik hattı kapsayan çalışmalar Altıparmak Caddesi'nden başladı ve trafiğin de bölgede azalmasıyla hızla sürdürülüyor.

7 yıldır ilk çalışma

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yol İşleri Şube Müdürlüğü marifetiyle sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Çatalfırın viyadüğün bitim noktasından Atatürk Caddesi'ne doğru devam eden asfaltlama çalışmalarını izleyen Başkan Aktaş, Covid 19'la mücadele kapsamında Atatürk Caddesi'nde normal trafik akışının durması, T1 ve T3 tramvay hatlarının da seferlere ara vermesini fırsat bildiklerini söyledi. Bu hat üzerinde yaklaşık 7 yıldır hiçbir bakım yapılmadığını ifade eden Başkan Aktaş, "Bu trafiğin durma anını fırsat bildik. Burası 6,5 kilometrelik bir hat. Hattın Altıparmak Caddesi'nden Cemal Nadir Caddesi girişine kadar 1 kilometrelik kısmı komple değiştiriliyor. Çünkü bazı yerlerde çökmeler var, asfaltla alakalı yıpranmalar var. Altıparmak Caddesi boyunca 27 rögar kapağında ve 19 mazgalda bakım ve yol üstü koduna getirme çalışmaları yapıldı. Hattın tamamında bu çalışma yapılacak. Şu anda Yol İşleri Şube Müdürlüğü marifetiyle 17 ilçede, 6 noktada asfalt çalışması, 10 noktada bordür tretuvar çalışması ve 34 noktada da kazı dolgu çalışması devam ediyor. Biliyoruz ki bu günler geçecek ve Bursa trafik ve ulaşımla alakalı yoğunlukla birlikte o sıkıntıları tekrar yaşamaya başlayacak. Amacımız sırf o sıkıntılar yaşanmasın diye Bursa'yı trafik ve ulaşım anlamında rahatlatabilmek. Çalışmalar süresince verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da çevre sakinlerinden özür diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel
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