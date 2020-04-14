Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Tramvay yolunda hummalı çalışma

Tramvay yolunda hummalı çalışmaBursa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi'nde trafik akışının durma noktasına gelmesiyle birlikte, tramvay hattındaki asfalt yenileme çalışmalarına hız verdi.

14.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:31
Tramvay yolunda hummalı çalışma
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi'nde trafik akışının durma noktasına gelmesiyle birlikte, tramvay hattındaki asfalt yenileme çalışmalarına hız verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, enerjisinin büyük bir bölümünü 'Covid 19' salgını ile mücadeleye ayırırken, diğer taraftan tüm belediyecilik hizmetlerini de kesintisiz sürdürüyor. Bursa'nın en önemli gündem maddesi olan trafik ve ulaşımla ilgili yatırımlarını korona salgınıyla mücadeleye rağmen durdurmayan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 7 yıldır hiçbir bakımın yapılmadığı T1 tramvay hattı güzergahında kapsamlı bir bakım ve tadilat çalışması başlattı. Kent Meydanı ? Heykel arasındaki yaklaşık 6,5 kilometrelik hattı kapsayan çalışmalar Altıparmak Caddesi'nden başladı ve trafiğin de bölgede azalmasıyla hızla sürdürülüyor.
7 YILDIR İLK ÇALIŞMA
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yol İşleri Şube Müdürlüğü marifetiyle sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Çatalfırın viyadüğün bitim noktasından Atatürk Caddesi'ne doğru devam eden asfaltlama çalışmalarını izleyen Başkan Aktaş, Covid 19'la mücadele kapsamında Atatürk Caddesi'nde normal trafik akışının durması, T1 ve T3 tramvay hatlarının da seferlere ara vermesini fırsat bildiklerini söyledi. Bu hat üzerinde yaklaşık 7 yıldır hiçbir bakım yapılmadığını ifade eden Başkan Aktaş, 'Bu trafiğin durma anını fırsat bildik. Burası 6,5 kilometrelik bir hat. Hattın Altıparmak Caddesi'nden Cemal Nadir Caddesi girişine kadar 1 kilometrelik kısmı komple değiştiriliyor. Çünkü bazı yerlerde çökmeler var, asfaltla alakalı yıpranmalar var. Altıparmak Caddesi boyunca 27 rögar kapağında ve 19 mazgalda bakım ve yol üstü koduna getirme çalışmaları yapıldı. Hattın tamamında bu çalışma yapılacak. Şu anda Yol İşleri Şube Müdürlüğü marifetiyle 17 ilçede, 6 noktada asfalt çalışması, 10 noktada bordür tretuvar çalışması ve 34 noktada da kazı dolgu çalışması devam ediyor. Biliyoruz ki bu günler geçecek ve Bursa trafik ve ulaşımla alakalı yoğunlukla birlikte o sıkıntıları tekrar yaşamaya başlayacak. Amacımız sırf o sıkıntılar yaşanmasın diye Bursa'yı trafik ve ulaşım anlamında rahatlatabilmek. Çalışmalar süresince verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da çevre sakinlerinden özür diliyorum' diye konuştu. Tramvay yolunda hummalı çalışma

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Haberler ›› Güncel ››Tramvay yolunda hummalı çalışma - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:16: Suudi Arabistan'dan getirilen 340 Türk vatandaşı Malatya'da yurda yerleştirildi - Haber 20:16: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 562 artarak 15 bin 529'a... - Haber 20:16: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin durumu, dünyadan farklı seyrediyor. - Haber 20:15: Koca: "Aldığımız sonuçlar, Türkiye'nin salgını mümkün en az kayıpla aşacağına işaret ediyor" - Haber 20:15: Yavru kedileri suni teneffüsle hayata döndüren itfaiye erleri, o anları anlattı - Haber 20:06: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler