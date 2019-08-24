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Tramvay yolunda kaza

Fındıkzade'de tramvay yoluna giren bir minibüsün kaza yapması nedeniyle seferler aksadı.

24.08.2019 09:50
Tramvay yolunda kaza
Fındıkzade'de tramvay yoluna giren bir minibüsün kaza yapması nedeniyle seferler aksadı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde, İbrahim K'nın kullandığı 34 LGN 445 plakalı minibüs, Fındıkzade'den Çapa istikametinde seyir halindeyken tramvay yoluna girerek refüje çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Fındıkzade-Çapa arasındaki seferler bir süre aksadı. Bazı yolcular tramvaydan inerek yürüdü.
Minibüsün tramvay yolundan çekilmesiyle seferler normale dönerken alkollü olduğu öğrenilen sürücü emniyete götürüldü.
Tramvay yolunda kaza

Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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