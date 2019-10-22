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Tramvaya asılan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi

Gülhane'de tramvaya asılarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi.

22.10.2019 09:45
Gülhane'de tramvaya asılarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli tramvay yolculuğu kameralara yansıdı.
Olay, Fatih'te Gülhane tramvay durağında meydana geldi. 2 çocuk, yolcu indirmek ve yolcu almak için duran tramvaya asıldı. Tramvayın en arka kısmına asılan çocuklar bir süre tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Çocukların tehlikeli yolcuğunu gören vatandaşların yürekleri ağzına geldi. Bir vatandaş çocukların olası bir faciaya davetiye çıkaran yolcuğunu cep telefonu ile kaydetti.
(İHA)
Tramvaya asılan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi

Gülhane, Güncel

Kaynak: İHA

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