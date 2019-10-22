Haberler » 3. Sayfa » Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi Çocukların tehlikeli yolculuğu kameradaİSTANBUL - Gülhane'de tramvaya asılarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi.

22.10.2019 09:34
Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
İSTANBUL - Gülhane'de tramvaya asılarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli tramvay yolculuğu kameralara yansıdı.
Olay, Fatih'te Gülhane tramvay durağında meydana geldi. 2 çocuk, yolcu indirmek ve yolcu almak için duran tramvaya asıldı. Tramvayın en arka kısmına asılan çocuklar bir süre tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Çocukların tehlikeli yolcuğunu gören vatandaşların yürekleri ağzına geldi. Bir vatandaş çocukların olası bir faciaya davetiye çıkaran yolcuğunu cep telefonu ile kaydetti.
Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Gülhane, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:00 Üsküdar'da maskeli hırsızlara alarm engeli...Demir kesme makasıyla iş yerine giren maskeli...
10:51 Uyuşturucu hapları portakal bahçesine gömmüşler
10:43 Süngerli uyuşturucu sevkiyatı
10:33 Plastik boru yüklü tırın dorsesi alev alev böyle yandı
10:31 İstanbul'da aracıyla kafa kafaya çarpışan sürücü aracını tekmeledi
10:19 Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi apartman görevlisi kurtardı
09:52 HDP'li 3 belediyeye kayyum atandı
22.10.2019 11:04:53