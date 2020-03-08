Tramvayda su krizi temalı skeç yolcuları şaşkına çevirdi
Tramvayda su krizi temalı skeç yolcuları şaşkına çevirdi Karı-kocanın su tartışmasına vatandaşlar da dahil oldu, Kepez Belediyesinin su krizi temalı kitap fuarı için sanatçıların farkındalık skeçleri Tramvayda, yolda biranda ortaya çıkıp suyun önemine dikkat çeken skeçler oynuyorlar...
08.03.2020 14:13
Tramvayda su krizi temalı skeç yolcuları şaşkına çevirdiKarı-kocanın su tartışmasına vatandaşlar da dahil oldu, Kepez Belediyesinin su krizi temalı kitap fuarı için sanatçıların farkındalık skeçleriTramvayda, yolda biranda ortaya çıkıp suyun önemine dikkat çeken skeçler oynuyorlar
ANTALYA - Antalya'da tramvayda, kamusal alanda bir anda ortaya çıkan profesyonel sanatçılar, oynadıkları skeçlerle vatandaşları su krizi temalı kitap fuarına davet ediyorlar. Kah tramvayda su dolu pet şişeyi çöpe atan kocasıyla tartışan kadın, kah toplumsal alanlarda suyun önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturan skeçler vatandaşı da zaman zaman şaşkına çeviriyor. Kepez Belediyesi'nin bu yıl 3'ncüsünü düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, 13-22 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını kitapseverlere aralıyor. Kepez Belediyesi, küresel bir sorun olan su krizine karşı, dikkat çekebilmek amacıyla bu yıl suya duyarlı bir Kitap Fuarı düzenliyor.Her yıl çevreci, paylaşımcı ve sosyal çalışmalar ile okurları farklı bir fuar anlayışıyla bir araya getiren Kepez Kitap Fuarı'nda, bu yıl ise küresel bir sorun ele alınacak. Hayati öneme sahip olan suyun, küresel ısınma sebebiyle her geçen gün tükenmekte olduğuna dikkat çekebilmek amacıyla bu yılki Kitap Fuarı, 'Su' teması ile düzenlenecek.Tramvayda tartışma tiyatro oyunuBu soruna dikkat çekebilmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla toplumsal alanlarda mini skeçlere dikkat çekiliyor. Tramvay ve Antalya sokaklarında oynanan skeçe vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Vatandaşlar önce şaşırıyor, daha sonrada bu küresel soruna dikkat çekilmesinden dolayı mutlu oluyor.Tramvayda izleyenlerin tamamen gerçek zannedip hatta müdahil olduğu skeç ise büyüki ilgi gördü. Evli çiftin tramvaya biner binmez, kocanın içinde biraz su bulunan pet şişeyi çöpe attığı gerekçesiyle başlayan tartışma biranda bütün tramvayı sardı.Bazı yolcuların şaşkınlık içinde izlediği tartışma, yine daha önce tramvayda yerini alan profesyonel tiyatrocuların da devreye girmesiyle büyüdü. Suyun israf edilmesine tramvaydaki vatandaşlar da tepki gösterince tiyatrocular tartışmanın bir skeç olduğunu söyleyip tüm vatandaşları kitap fuarına davet ettiler. tartışmayı gerçek zanneden vatandaşlar ad sanatçılara alkışlarla destek verdiler.Tamuya açık alanda yapılan bir diğer skeçte de çamaşır makinesi kullanımına dikkat çekilip suyun israfının öneni geçilmesi hedeflendi ve vatandaşlar yine su krizi temalı kitap furına davet edildi.
ANTALYA - Antalya'da tramvayda, kamusal alanda bir anda ortaya çıkan profesyonel sanatçılar, oynadıkları skeçlerle vatandaşları su krizi temalı kitap fuarına davet ediyorlar. Kah tramvayda su dolu pet şişeyi çöpe atan kocasıyla tartışan kadın, kah toplumsal alanlarda suyun önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturan skeçler vatandaşı da zaman zaman şaşkına çeviriyor. Kepez Belediyesi'nin bu yıl 3'ncüsünü düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, 13-22 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını kitapseverlere aralıyor. Kepez Belediyesi, küresel bir sorun olan su krizine karşı, dikkat çekebilmek amacıyla bu yıl suya duyarlı bir Kitap Fuarı düzenliyor.Her yıl çevreci, paylaşımcı ve sosyal çalışmalar ile okurları farklı bir fuar anlayışıyla bir araya getiren Kepez Kitap Fuarı'nda, bu yıl ise küresel bir sorun ele alınacak. Hayati öneme sahip olan suyun, küresel ısınma sebebiyle her geçen gün tükenmekte olduğuna dikkat çekebilmek amacıyla bu yılki Kitap Fuarı, 'Su' teması ile düzenlenecek.Tramvayda tartışma tiyatro oyunuBu soruna dikkat çekebilmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla toplumsal alanlarda mini skeçlere dikkat çekiliyor. Tramvay ve Antalya sokaklarında oynanan skeçe vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Vatandaşlar önce şaşırıyor, daha sonrada bu küresel soruna dikkat çekilmesinden dolayı mutlu oluyor.Tramvayda izleyenlerin tamamen gerçek zannedip hatta müdahil olduğu skeç ise büyüki ilgi gördü. Evli çiftin tramvaya biner binmez, kocanın içinde biraz su bulunan pet şişeyi çöpe attığı gerekçesiyle başlayan tartışma biranda bütün tramvayı sardı.Bazı yolcuların şaşkınlık içinde izlediği tartışma, yine daha önce tramvayda yerini alan profesyonel tiyatrocuların da devreye girmesiyle büyüdü. Suyun israf edilmesine tramvaydaki vatandaşlar da tepki gösterince tiyatrocular tartışmanın bir skeç olduğunu söyleyip tüm vatandaşları kitap fuarına davet ettiler. tartışmayı gerçek zanneden vatandaşlar ad sanatçılara alkışlarla destek verdiler.Tamuya açık alanda yapılan bir diğer skeçte de çamaşır makinesi kullanımına dikkat çekilip suyun israfının öneni geçilmesi hedeflendi ve vatandaşlar yine su krizi temalı kitap furına davet edildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Tramvayda su krizi temalı skeç yolcuları şaşkına çevirdi
Etiketler : Kepez, Kültür Sanat
Manşet
Haberler
Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Haberler
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Haberler
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı
Haberler
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Haberler
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haberler
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı