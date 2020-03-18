Tramvayda yankesiciliğe suçüstü
Fatih'te tramvayda yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
18.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:44
Fatih 'te tramvayda yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Mart'ta tramvaya binmeye çalışan Bulgaristan uyruklu Boris Iliev G'yi (39) sıkıştırarak cebinden cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan şüphelileri suçüstü yakaladı.
Suriye uyruklu Kavsar M. (22), Hanan S. (30) ve yaşı küçük N.M. ile S.İ.'nin üst aramasında Boris Iliev G'ye ait 10 avro, 40 Bulgar levası, 10 Bosna Hersek markı, 10 Sırbistan dinarı, 20 Hırvatistan kunası ve muhtelif kartlar bulunan cüzdan ele geçirildi.
Güvenlik kamera görüntülerinde turistin tramvaya binmeye çalışırken 4 şüpheli tarafından sıkıştırılması ve cüzdanı alma anı görülüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük N.M. tutuklanırken diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Mart'ta tramvaya binmeye çalışan Bulgaristan uyruklu Boris Iliev G'yi (39) sıkıştırarak cebinden cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan şüphelileri suçüstü yakaladı.
Suriye uyruklu Kavsar M. (22), Hanan S. (30) ve yaşı küçük N.M. ile S.İ.'nin üst aramasında Boris Iliev G'ye ait 10 avro, 40 Bulgar levası, 10 Bosna Hersek markı, 10 Sırbistan dinarı, 20 Hırvatistan kunası ve muhtelif kartlar bulunan cüzdan ele geçirildi.
Güvenlik kamera görüntülerinde turistin tramvaya binmeye çalışırken 4 şüpheli tarafından sıkıştırılması ve cüzdanı alma anı görülüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük N.M. tutuklanırken diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Bulgaristan, Fatih, Güncel
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