Tramvayın çarptığı şahıs 1 gün sonra yaşamını yitirdi

Eskişehir
'de tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan 59 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün Otogar- Osmangazi
Üniversitesi seferini yapan E.G. idaresindeki tramvay, Gökmeydan
Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Hira'ya (59) çarptı. Kazada ağır yaralanan Hira, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen hayati tehlikeyi atlatamayan Hira, yaşamını yitirdi. - ESKİŞEHİR
Gökmeydan
, Osmangazi
, Eskişehir
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA