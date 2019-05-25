Eskişehir
'de tramvayın çarptığı vatandaş ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Gökmeydan
Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda gerçekleşti. E.G. idaresinde olan ve Otagar- Osmangazi
yönünde hareket eden tramvay, raylardan karşıya geçmek isteyen İsmail Hira'ya (59) çarptı. Kaza sonucunda olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, ağır yaralanan vatandaş, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Osmangazi
, Eskişehir
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA