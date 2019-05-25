25.05.2019 13:59
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Tramvayın çarptığı vatandaş ağır yaralandı

Tramvayın çarptığı vatandaş ağır yaralandı

Eskişehir'de tramvayın çarptığı vatandaş ağır yaralandı.

Eskişehir'de tramvayın çarptığı vatandaş ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda gerçekleşti. E.G. idaresinde olan ve Otagar- Osmangazi yönünde hareket eden tramvay, raylardan karşıya geçmek isteyen İsmail Hira'ya (59) çarptı. Kaza sonucunda olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan vatandaş, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR Osmangazi, Eskişehir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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