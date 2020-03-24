Tramvaylar ve otobüslere el dezenfektanları takılıyor

Tramvaylar ve otobüslerde rutin temizliklerin yanı sıra düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce yolcunun kullandığı araçlara vatandaşların kişisel el hijyenlerini sağlayabilmeleri için dezenfektanlar yerleştiriyor. Tüm otobüsler ve tramvaylarda el dezenfektanlarının bulunacağını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşları dezenfektanları bilinçli şekilde kullanmaları konusunda uyardı.

El dezenfektanlarının bu süreçte büyük önem taşıdığını ifade eden vatandaşlar ise büyük bir duyarlılık ile tüm araçlarda bu uygulamayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler