WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Moldova uyruklu trans birey Eduard Grosu (23), 3 gün önce evinin banyosunda ölü bulundu. Boğazı kesilmiş bir şekilde iple tavana asılan kadının cansız bedeni, 2 hafta sonra komşularının ihbarı ile ortaya çıktı. Grosu'nun, ölümünden kısa süre önce WhatsApp uygulamasındaki ''Beni öldüren A.O'' yazan kanlı bir fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Polis, adı geçen şüpheliyi yakalama çalışmaları başlattı.

EN SON BAĞIRARAK TELEFONDA KONUŞTU

Trans birey Eduard Grosu'nun Dumlupınar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşadığı apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine polise haber verildi. 6 Nisan akşamı adrese gelen polis ekipleri, zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Grosu'yu, iple tavana asılı halde buldu.

Öldüğü belirlenen trans bireyin boğazında kesik olduğu saptandı. Cesedin yaklaşık 2 haftalık olduğu belirlenirken komşuları, trans bireyin en son 2 hafta önce telefonda yüksek sesle ağlayarak biriyle konuştuğunu duyduklarını, daha sonra kendisini görmediklerini söylediler.

ARKADAŞLARINA 'İNTİHAR EDECEĞİM' DEDİ

Şüpheler üzerine polis, Grosu'nun sosyal medya hesapları ile cep telefonunu incelemeye aldı. Grosu'nun ölmeden kısa süre önce boğazında kesik bulunan kanlı fotoğrafını üzerine 'Beni A.O. öldürdü' yazarak telefonundaki WhatsApp'ın durum kısmında paylaştığı ortaya çıktı. Arkadaşlarına 'intihar edeceğini' söylediği öğrenilen trans bireyin ölümüyle ilgili polis A.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA