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Avcılar'da trans bireyin evini sopayla basan 3 kişiye 10'ar yıl 8'er ay hapis cezası verildi

Avcılar'da yaşayan bir trans birey, evine döndüğü esnasında ellerinde sopalarla bekleyen 15 kişilik bir grupla karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopayla bekleyenler arasından 3 kişiye 2 ayrı suçtan 10'ar yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

19.02.2020 08:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:32

'da 2016 yılında, trans birey M.P. yaşadığı apartman dairesine gittiğinde aralarında bina sakinlerinin de bulunduğu sopalı 15 kişilik bir grupla karşılaştı. Mahalle sakinleri "Sizi burada yaşatmayacağız" tehditlerinde bulunarak trans bireyi evinden çıkarmaya çalıştı.

M.P. telefonla dört arkadaşını aradı. Olay yerine gelen diğer trans bireyler ile mahalle sakinleri arasında kavga yaşandı. Şikâyet üzerine trans bireylere saldırdığı iddia edilen bina sakinleri Mehmet Çetin Durmaz (51) ve yeğeni Muhsin Durmaz (23) ile yakını Muhsin Durmaz (38) hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler hakkında 'yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret ve tehdit' suçlarından iddianame düzenlendi.

TOPLAM 32 YIL CEZA

Küçükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklara 'gece konut dokunulmazlığı' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 10'ar yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Ayrıca hakaret suçundan toplamda 40 bin lira para cezası da verildi.

M.P'YE 10 AYLIK HAPİS CEZASI

Mahkeme trans birey M.P. hakkında ise sanık Mehmet Durmaz'ı tehdit suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı açıklanmasının ardından trans birey M.P.'nin avukatı 10 aylık hapis cezasına itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Avcılar'da trans bireyin evini sopayla basan 3 kişiye 10'ar yıl 8'er ay hapis cezası verildi

İstanbul, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel


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