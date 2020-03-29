Trans yağ sınırlandırılması planına tam destek

Bilim insanları ve sektör temsilcileri, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlığı yapılan "Trans yağ" düzenlemesinin; koroner kalp hastalığı riskinin azaltılması ve öğünlerdeki besin öğesi kalitesinin artırılması için muhtemelen en doğru kamu sağlığı müdahalelerinden biri olacağını ifade ediyor.

Kaynak: Dunya.com