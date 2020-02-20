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Trans yağa sınırlama getiriliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getireceklerini belirterek, "Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek" dedi.

20.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:11Trans yağa sınırlama getiriliyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getireceklerini belirterek, "Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek" dedi.

Bakan Pakdemirli, trans yağ asitlerinin hayvansal ve bitkisel tüm yağların doğal yapısında bulunabildiğini, ayrıca sıvı bitki yağlarının hidrojenle doyurulması sonucu da trans yağ oluşabildiğini söyledi. Trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırlığı yaptıklarının altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Düzenlemeyle bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmeliğimiz en geç Mart ayında yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 yılı sonuna kadar süre verilecek."

Kısıtlama AB'den önce hayata geçecek

Bakan Pakdemirli, yönetmeliğin Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü şekilde hazırlandığını ifade ederek, Avrupa Birliği'nde konuyla ilgili geçiş süresinin 1.4.2021 olarak belirlendiğini, dolayısıyla trans yağ kısıtlamasını AB'den 3 ay önce hayata geçirmiş olacaklarını söyledi. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Güncel

Kaynak: İHA

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