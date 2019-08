- Transanatolia Kahramanmaraş 'tan geçti Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen, Rally Raid organizasyonu TransAnatolia'nın 4 ve 5'inci ayağı Kahramanmaraş'ta düzenlendiOrganizasyona 7 ülkeden 137 sporcu ve 84 araç katıldıKAHRAMANMARAŞ - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen, Rally Raid organizasyonu TransAnatolia'nın 4 ve 5'inci ayağı Kahramanmaraş'ta düzenlendi. Bolu Abant Tabiat Parkı'ndan başlayıp, Şanlıurfa Göbeklitepe'de son bulacak Transanatolia Rally Raid organizasyonun 4 ve 5'inci gününe Kahramanmaraş ayağı ile devam edildi. Türkiye'de 9'uncusu gerçekleştirilen yarışlara, 7 ülkeden 137 sporcu, 84 araçla katılıyor. Rallinin dördüncü gününde yarışmacılar, Andırın ilçesinin Se Yaylası'nda konakladıktan sonra Ahir Dağı'nın Karagöl mevkiinden start alarak yoluna devam etti.Yarışların, Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası Rally Raid organizasyonu olan TransAnatolia'nın 2 ayağını Kahramanmaraş'ta sürdürdüklerini söyleyen Transanatolia Rally Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, "Transanatolia rallisi 9 yıldır Türkiye'de düzenleniyor ve 7 günlük ve yaklaşık 2 bin ile 3 bin kilometre arasında değişen Türkiye'nin en uzun ve en zorlu ralli yarışıdır. Parkurumuz bu yıl Bolu Abant'tan başladı ve 7 günün sonunda Şanlıurfa Göbeklitepe'de bitiriyoruz. Kahramanmaraş'a geldik ve yarış gayet iyi geçiyor. 4'üncü günün sonuna geldik ve yarışçılarımızın yüzde 90'ı yarışlara devam ediyor. Özellikle yabancı misafirlerimiz çok memnun. Bizim en büyük söylemimiz, Türkiye'nin coğrafi güzelliği ralli için uygun olmasıdır. 'Tarih, kültür ve doğayla yarış' diyoruz. Buradaki amacımız ise, uluslararası platformda iyi bir yarış yapmak, Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya göstermek" dedi.Bin 450 rakımda dondurma şovYerli ve yabancı yarışmacılara Andırın'ın Se Yaylası'nda Alpedo-Kervan tarafından dondurma şovu yapıldı. Şovun ardından katılımcılara Maraş dondurması ikram edildi.Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, "Buraya 7 ülkeden gelen sporcular var ve burada yaklaşık 850 tane misafir var. Biz de tabi Kahramanmaraş dondurması ile doğal güzellikleriyle ünlü olduğu için, bütün takımımızı ve ekibimizi getirdik. Burada Kahramanmaraş'ımızın dondurmasının şovunu yapacağız" diye konuştu.Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Kahramanmaraş temsilcisi Yunus Kaya ise, "Dünya çapında bir organizasyonun kentimize uğraması ve ses getirmesi bizi mutlu etti. Bizler de bu organizasyonu en iyi şekilde tanıtımda kullanmak istedik. Burada herkes elinden geldiğince seferber oluyor ve dünyaya Kahramanmaraş'ımızı en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.Kahramanlar Off Road Kulübü Başkanı Sercan Özçimen de, "Dünyanın en büyük rallilerinden olan Transanadolia rallisinde 5 ve 6'ıncı gününde Kahramanmaraş'tayız. Kahramanlar of road olarak bu yıl kentimizde 2 büyük organizasyon yapıyoruz. Biri Transanatolia'nın bir ayağı diğer ise, Türkiye off road yarışlarının final ayağını burada yapacağız" diye konuştu.Se Yaylası'nda konaklayan yarışmacılara gecenin sonunda müzikal gösteri de yapıldı.