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Mesut Özil için Medipol Başakşehir devreye girdi!

Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için Medipol Başakşehir devreye girdi. Turuncu-lacivertliler, Arda ve Robinho ile yollarını ayırdığı taktirde Mesut'u kadrosuna katacak.

20.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:38

Süper Lig'de en son 4 ay önce maç kaybeden, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32'ye kalan 'in Arda Turan ve ile yollarını ayırır ayırmaz Mesut Özil'i transfer edeceği ortaya çıktı.

BAŞAKŞEHİR ARDA TURAN VE ROBİNHO İLE YOLLARINI AYIRMAYI DÜŞÜNÜYOR

Ligde lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde olan ve Kayserispor-Kasımpaşa maçlarıyla ilk yarıyı 36 puanla kapatmayı hedefleyen Başakşehir, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olurken Başkan Göksel Gümüşdağ'ın Ocak ayında Mesut Özil bombasını patlatmayı planladığı belirtildi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Çin'in tepkisini toplayan, kulübü Arsenal'le köprüleri atan yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelmeye son derece sıcak baktığı öğrenilirken, Başakşehir'in Robinho ve Arda Turan'la vedalaşır vedalaşmaz Mesut için tüm şartları zorlayacağı bildirildi.

BAŞAKŞEHİR 5 MİLYON KARA GEÇECEK

Arda Turan'a yıllık 4 milyon euro + bonus ödemeyi kabul etmesine karşın tecrübeli futbolcunun Feda demesiyle rahatlayan Başakşehir'in, Brezilyalı 10 numara Robinho'ya da 2 milyon euro + bonus verdiği bilinirken, iki oyuncuyla iplerin kopması halinde Boz Baykuşların en az 5 milyon euro kara geçeceği tahmin ediliyor.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ SPONSOR ARAYIŞLARINA BAŞLADI

Transferde Arsenal'in sorun çıkarmayacak olması, Başkan Gümüşdağ'ın sponsor arayışlarına koyulması, Mesut Özil'in isteğiyle yılın bombasını patlamaya hazırlanan Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nden şu ana kadar 6,5 milyon euroyu da kasasına koydu.

(Akşam)

Mesut Özil için Medipol Başakşehir devreye girdi!

Başakşehir, Mesut Özil, Robinho, Spor


HABER YORUMLARI (8)
EFEDAYI: Başakşehir''in in işi gücü Fenerbahçe''nin işini bozup Galatasaray''ın önünü açmak. . .
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MALATYALI: real madrid de oynarken kariyerinin zirvesindeyken böyle toplara girmezdi şimdi politik hamlelerle popülerliğini sürdürmeye çalışıyor kısacası gayri samimi geliyor bana
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CHIVASSSSSSSİVASS: ROBİNHO''MUZU GERİ VERİN MESUT SİZE KALIR ŞAMPİYONUZ
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HAMZAAA: Zaten size kalsa kimler gelip kimler gider T demeden transfer eden bir habercilik anlayışınız var sizin.
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GFB: MESUT TÜRKİYE DE FENERBAHÇE DEN BAŞKA TAKIMDA OYNAMAZ
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FISILTIII'': la başakşehir denilen klüp kimdir ne zaman kurulmuştur ne kadar mazisi varda fb dısında tc de bi takım tercih etsin ki biraz mantıklı düşünün fenerbahce cumhuriyetinden baska bi takıma gelemez bu tc takımlarından baska
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NIS: MESUT ÖZİL: TMM BSKSHRDYM
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...: Bitti o sponsorlar sayın göksel gümüşdağ. artık öyle futbolcu getirmeniz hayal
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