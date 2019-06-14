14.06.2019 20:40
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Transfer sezonu 17 Haziran'da başlayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu, transfer sezonunun 17 Haziran'da başlayıp 2 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.

TFF, 2019-2020 sezonu resmi transfer tarihlerini açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2019-2020 Futbol Sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı.

2019-2020 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde bitecek. 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek."

Transfer sezonu 17 Haziran'da başlayacak!
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

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