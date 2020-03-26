TransferGo: Dünya para transferi işlemleri yüzde 40 arttı

Para transferi şirketi TransferGo'nun verilerine göre, Mart ayında gerçekleşen işlem adetlerinde tüm dünya çapında yıllık bazda yüzde 40 artış yaşandı; bu dönemde, Türkiye 'ye yönelik işlem adetlerinde yüzde 260 artış gerçekleşti.

Aynı dönem içinde Türkiye'ye para gönderen kullanıcı sayısı yüzde 217 artarken, TransferGo'yu ilk kez kullanan yeni müşteri sayısında da yüzde 25 artış kaydedildi.

TransferGo Türkiye Büyümeden Sorumlu Ülke Müdürü Senem Öztürk Ergüvenoğlu'nun verdiği bilgilere göre, TransferGo ile yapılan transferlerde mobil uygulama kullanım oranı yüzde 78 artarken, bu artış Türkiye'ye yapılan transferler özelinde yüzde 311 oldu.

Kaynak: DHA