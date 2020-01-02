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Transferin gözde ismi Jesse Sekidika Eskişehirspor kampına dahil edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için hazırlık kampını 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya Side'de yapacak.

02.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:45 Transferin gözde ismi Jesse Sekidika Eskişehirspor kampına dahil edildi
TFF 1. Lig ekiplerinden , 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için hazırlık kampını 3-12 Ocak tarihleri arasında 'de yapacak. Eskişehirspor'da gösterdiği performans ile sık sık Galatasaray ile anılan Jesse'de kamp programına dahil edildi.
10 günlük kamp dönemine girecek olan siyah-kırmızılılar iki hazırlık maçı yapacak. Bu kapsamda Eskişehirspor 7 Ocak Salı günü Almanya temsilcisi Hansa Rostock, 10 Ocak Cuma günü ise Fatih Karagümrük Kulübü ile karşılaşacak.
Kampa gidecek olan 39 kişilik kadro ise şu şekilde; Melih Ağa, Ekrem Kılıçarslan, Ebrar Yiğit Aydın, Alp Köseer, Berkay Dabanlı, Erdal Akdari, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Mehmet Feyzi Yıldırım, Bedirhan Altunbaş, Hakan Aslantaş, Muhammed Yahya Akbulut, İbrahim Sissoko, Jesse Sekidika, Kamal Issah, Kıvanç Karakaş, Mehmet Özcan, Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Buğra Çağlıyan, Onur Bayramoğlu, Tolga Yakut, Mete Kaan Demir, Hasan Ulaş Uygur, Emre Güral, İbrahim Halil Öner, Metehan Altunbaş, Furkan Balaban, Yiğit Utku Gök, Emir Omurtak, Sezgin Çolpan, Selman Çiftkanatlı, Bilal Ceylan, Bedirhan Akçay, Hamed Abiodun, Sunday Alimi, Doğukan Ünal, Berkay Tanır ve Göktuğ Ünüvar.
Antalya kampı sonrası 1 günlük izin yapacak olan takım, Eskişehir'e dönerek 14 Ocak Salı günü Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde antrenmanlarına devam edecek.
(Çağatay Gür/İHA)

Eskişehirspor, Antalya, Side, Güncel

Kaynak: İHA

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