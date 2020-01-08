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Transit yakıt ikmali ülke ekonomisine 600 milyon dolar kazanım sağlayacak

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, transit yakıt ikmali konusunun yüzde 98 oranında tamamlandığını ifade ederek, "Gümrükler Baş Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede transit yakıt ikmal konusunda sorunun yüzde 98'nin çözüldüğünü ve diğer...

08.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:28 Transit yakıt ikmali ülke ekonomisine 600 milyon dolar kazanım sağlayacak
İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, transit yakıt ikmali konusunun yüzde 98 oranında tamamlandığını ifade ederek, "Gümrükler Baş Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede transit yakıt ikmal konusunda sorunun yüzde 98'nin çözüldüğünü ve diğer kurumlarla görüşme halinde olduklarını belirtiler. Bununla birlikte Aliağa olarak ülke ekonomisine 600 milyon dolar civarı bir girdi, bir kazanım sağlayacağız" dedi.

IMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yüzde 0,50 küresel kükürt üst sınırının uygulama kararı alması ile birlikte dünya denizcilik ve yakıt piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti.

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Ender Özer Konferans Salonundaki toplantıda Aliağa'dan yapılacak transit yakıt ikmali konusunda da bilgiler veren Şimşek, ikmal konusunda yüzde 98 oranında sorunun çözüldüğünü müjdeledi.

Yakıt ikmali yüzde 98 oranında tamam

Şimşek, şöyle devam etti:

"Gümrükler Baş Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede transit yakıt ikmal konusunda sorunun yüzde 98'nin çözüldüğünü ve diğer kurumlarla görüşme halinde olduklarını belirtiler. İnşallah bu görüşmelerden sonra kısa bir süre sonra Aliağamız limanlarında uluslararası sularda çalışan yabancı ve Türk bayraklı gemilere transit yakıt ikmali yapmaya başlayacağız. Bununla birlikte Aliağa olarak ülke ekonomisine 600 milyon dolar civarı bir girdi, bir kazanım sağlayacağız." - İZMİR

Aliağa, Ekonomi

Kaynak: İHA

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