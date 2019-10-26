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Transparan kıyafetiyle büyüleyen Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a "Ne kaybettiğine dön bir bak" pozları

Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne Samyeli, sosyal medya hesabından transparan elbisesiyle yaptığı paylaşımla eski sevgilisine gönderme yaptı.

26.10.2019 11:50

Bir buçuk sene önce aşk yaşamaya başlayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz yollarını ayırdı. Büyük aşkın bitmesine ise sebep olarak ihanet gösterilmişti. Tarafların hiçbir şekilde açıklama yapmadığı ayrılığın üzerinden bir hafta geçti. Ayrılıktan sonra bir mekanda sahne alan Samyeli, transparan kıyafetiyle dikkat çekti. Tüm ilgiyi kendisinde toplamayı başaran Samyeli, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı.

Defne Samyeli instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla "Cem Yılmaz'a gönderme mi yapıyor?" şeklinde algılara neden oldu.

"NE KAYBETTİĞİNE DÖN BİR BAK"

Diğer yandan yine sosyal medya hesabından "Sen Yalancı Bir Sonbahar" adlı şarkıyı söylediği videosunu paylaşan Samyeli'nin bu hareketiyle Cem Yılmaz'a mesaj vermeye çalıştığı da konuşuldu. Güzel sunucunun fotoğrafına gelen bir diğer yorum ise "Ne kaybettiğine dön bir bak" oldu.

BÜYÜK AŞK BİTTİ

Büyük bir aşk yaşayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, ilişkilerini noktaladı. Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın aşkını bitiren sebebin kıskançlık olduğunu söyledi. Bu sürpriz kararın ardından Samyeli, ünlü komedyenle birlikte kaldığı Levent'teki villadan ayrıldı. Hayli üzgün olan çift, bir süredir konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ediyor.

Transparan kıyafetiyle büyüleyen Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a

Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Magazin


YORUMLAR (11)
FENERLİHALİT:ne oldu ??? adam kullandi kullandi sonrada bikti birakti iste ünlülerin iliski dedikleri böyle birsey . . .
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ÇAPKIN KIZ ASLI:ŞARAP GİBİ HATUN DİYE BUNA DERLER YILLAR GEÇTİKÇE DAHA Bİ GÜZELLEŞİYOR.
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1907:nasıl bir mide nasıl bir edeb ahlak
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MSDS:Biraz yaşını alsa''da Türkiye''nin en güzel kadınlarından biridir . . Güzelim diye orta''da gezinen çakma medya maymunlarına bir kaç tur bindirir . .
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DE GET:cem yılmaz elini sallasa ellisi
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FETTAH:Defne Cem''i defnetmiş. . . :D
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ŞERİF:fettah naber kanka
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0 0
MEZARCI:GEL BENDE SENİ GÖMEYİM
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NEYSEO:Zaten Cem Yılmaz da hiçbir yerini görmedi ya. ilk defa bu şekilde görmüş oldu
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EDEP:Bu HaKocaman kızları var biraz haya
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