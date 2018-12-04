04 Aralık 2018, 10:51
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Transparan Kıyafetiyle Podyuma Çıkan Kazakistanlı Vekil Dinagül Tasova, Ülkeyi İkiye Böldü

Fashion Night Astana moda gösteriminde podyuma transparan kıyafetle çıkan Kazakistan'ın Gençlik Meclisi vekili Dinagül Tasova, ülkede tartışma yarattı.

Kazakistan'ın başkentinde meclis vekili olan Dinagün Tasova, moda gösterimi sırasında podyuma transparan elbiseyle çıktı. Aynı zamanda model olan Astana Gençlik Meclisi vekilinin bu şekilde boy göstermesi tartışmanın fitilini ateşledi. Tasova'nın iç çamaşırı giymeden podyumda yer alması tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu.

ŞEFFAF KIYAFETİYLE ÜLKEYİ İKİYE BÖLDÜ

Şeffaf kıyafetiyle kendinden emin adımlarla podyumda yürürken, paylaşılan kareler ülkeyi ikiye böldü. Dana Dyusembayeva moda evinin tasarımı olan elbise bazı kişilere göre Astana vekilinin üzerinde taşımaması gereken bir elbiseyken, bazı kişilere göre bu durum oldukça normal.

"ELBİSE İÇ ÇAMAŞIR OLMADAN TAŞINMASI GEREKİYOR"

Tasarımcıya göre bu elbise iç çamaşır olmadan taşınması gereken bir elbise.

EMOJİLERLE KAPATTI

Cesur vekil ise Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarda, göğüs kısmını emojilerle kapattı.

04 Aralık 2018 Salı 10:51



YORUMLAR (15)
HİPOPOTOM: aboni biyobe?
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ZA: Gözü ve çevresi Türkan Şoray'ı andırıyor
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KZK: Kadınlar son 30 yıldır kendiledini vucutları ile temsil etmeye başladı gibi
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FIRAT : Türkiyede olsa ülkeyi böldün diye hapse atarlar :))
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ŞAKİR: yüzü değilde ikiz kuleler 10 numara
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