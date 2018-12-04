Transparan Kıyafetiyle Podyuma Çıkan Kazakistanlı Vekil Dinagül Tasova, Ülkeyi İkiye Böldü

Kazakistan'ın başkentinde meclis vekili olan Dinagün Tasova, moda gösterimi sırasında podyuma transparan elbiseyle çıktı. Aynı zamanda model olan Astana Gençlik Meclisi vekilinin bu şekilde boy göstermesi tartışmanın fitilini ateşledi. Tasova'nın iç çamaşırı giymeden podyumda yer alması tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu.

ŞEFFAF KIYAFETİYLE ÜLKEYİ İKİYE BÖLDÜ

Şeffaf kıyafetiyle kendinden emin adımlarla podyumda yürürken, paylaşılan kareler ülkeyi ikiye böldü. Dana Dyusembayeva moda evinin tasarımı olan elbise bazı kişilere göre Astana vekilinin üzerinde taşımaması gereken bir elbiseyken, bazı kişilere göre bu durum oldukça normal.

"ELBİSE İÇ ÇAMAŞIR OLMADAN TAŞINMASI GEREKİYOR"

Tasarımcıya göre bu elbise iç çamaşır olmadan taşınması gereken bir elbise.

EMOJİLERLE KAPATTI

Cesur vekil ise Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarda, göğüs kısmını emojilerle kapattı.