Traore: 'Kazanamama Şanssızlığımızı Üzerimizden Attık'

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Atiker Konyaspor'da Abdou Razack Traore, iyi oynadıkları birçok maçta istedikleri sonucu alamayıp, puan kaybettikleri söyledi.

Traore, "Seyircimiz önünde oynadığımız maçlarda sadece 1 galibiyet almıştık. Taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk. Bunu da rakibimizi 2-0 gibi net bir skorla yenerek yapmış olduk. Öncelikle bizi yalnız bırakmayan ve destek veren taraftarlarımıza, daha sonra da sahada mücadele eden, saha dışında da destek olan takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarım bu bir başlangıç olur ve takım olarak içeride dışarıda oynadığımız tüm maçlarda en iyi sonuçları alarak yolumuza hak ettiğimize inandığımız üst sıralarda devam ederiz." dedi.

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Sakatlığının tamamen geçtiğini ancak tam anlamıyla hazır olması için zamana ihtiyacı olduğunu da belirten Traore, "Kolay değil. Zor bir sakatlık dönemi geçirdim ve neredeyse 1 yıla yakın bir süre maç oynamadım. Maç temposunu yakalamak için aldığım süreleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Umarım bunda da başarılı oluyorum. Oynadığım her maç, aldığım her dakika Traore'nin daha iyi bir şekilde geri dönmesi adına iyi olacak. Bunu da en kısa sürede başaracağıma inanıyorum." diye konuştu.