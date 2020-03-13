Trap Grand Prix turnuvası korona virüs nedeniyle iptal edildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde hafta sonu yapılacak olan Trap Grand Prix Turnuvasının, korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği açıklandı.
13.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:40
Manisa 'nın Salihli ilçesinde hafta sonu yapılacak olan Trap Grand Prix Turnuvasının, korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği açıklandı.
Salihli Belediyesi ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu işbirliğinde Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu'nda hafta sonu yapılacak 2. Trap Grand Prix Turnuvası, yeni tip korona virüs (Kovid-19) endişesiyle iptal edildi.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu'nda hafta sonu yapılacak olan, 2.Trap Grand Prix Turnuvası'nın Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iptal edildiğini söyledi. - MANİSA
Salihli Belediyesi ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu işbirliğinde Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu'nda hafta sonu yapılacak 2. Trap Grand Prix Turnuvası, yeni tip korona virüs (Kovid-19) endişesiyle iptal edildi.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu'nda hafta sonu yapılacak olan, 2.Trap Grand Prix Turnuvası'nın Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iptal edildiğini söyledi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Salihli Belediyesi, Salihli, Manisa, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Spor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Spor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Spor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Spor
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Spor
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü