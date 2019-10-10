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Trap güz kupası Salihli'de yapılacak

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Avcılar Kulübü Derneği tarafından düzenlenen "Trap Güz Kupası" Türkiye'nin yedinci Ege Bölgesinin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu'nda 13 Ekim Pazar günü yapılacak.

10.10.2019 13:13Trap güz kupası Salihli'de yapılacak
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Avcılar Kulübü Derneği tarafından düzenlenen "Trap Güz Kupası"Türkiye'nin yedinci Ege Bölgesinin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu'nda 13 Ekim Pazar günü yapılacak.

Salihli Belediyesi ve Salihli Avcılar Kulübü Derneği işbirliğinde, Trap ve Skeet Poligonu'nda Trap Güz Kupası düzenlenecek. Süper ve Amatör kategorisi olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilecek olan yarışmaya Türkiye'nin değişik bölgelerinden milli atıcılar katılacak.

Salihli Avcılar Kulübü Derneği Başkanı Yaşar Çetin, 13 Ekim Pazar günü Salihli Belediyesi Trap ve Skeet Poligonu'nda gerçekleştirilecek olan Trap Güz Kupası etkinliklerine tüm avcıların davetli olduğunu söyledi. Çetin, süperler ve amatörler olmak üzere 2 kategorideki yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirileceğini belirtti. - MANİSA

Türkiye, Avcılar, Salihli, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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