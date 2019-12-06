Travel Turkey'de Buca esintisi

İzmir'in en köklü ilçelerinden Buca'nın turistik değerleri ve kentin sembolü olan üzümlerinin tanıtıldığı stant, ziyaretçilerin akınına uğradı. Başkan Av. Erhan Kılıç, bağcılığın bir kültür olduğunu belirterek, "Buca'yı yeniden üzümün başkenti yapabiliriz" dedi.

Türkiye turizmini geliştirmek, çeşitlendirmek, yurt içi ve yurt dışında tanıtmak amacıyla bu yıl 13'üncü kez kapılarını açan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda Buca Belediyesi, fuar hollerini de "üzüm kokan semt"e dönüştürdü. 7 Aralık 2019 tarihine kadar Fuar İzmir'de ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın A holünde hazırlanan İzmir Sokakları adlı özel bölümde yerini alan Buca Belediyesi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Titiz çalışmalarla tasarlanan stantta, kentin en önemli turistik değerlerinden Atatürk Maskı, Kızılçullu Sulama Kemerleri,Dumlupınar'ın tarihi evleri ve sokakları, Levanten kültürüne ait eserleri, izcilik ve doğa sporları merkezi Dere Cafe, Tünektepe Mevlana heykeli tanıtıldı.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ ÜZÜMLERİ

Turistik yerlerinin yanı sıra geçmiş yıllarda Türkiye'nin en iyi "sultani üzümlerinin yetiştiği Buca bağcılığı ve Buca üzümleri ziyaretçilerinin ilgisini çekti.Standa gelen konuklara Buca Belediyesi bağlarında üretilen üzümleri ikram eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Bir dönemler 'üzüm kokan semt' olarak bilinen Buca'da bu değeri yaşatmak aynı zamanda bir kültürü de yaşatmak demektir. Buca'nın tamamına yakını, yaklaşık 100 yıl önce üzüm bağlarıyla doluydu.Bu anıları ve üzümümüzün lezzetini fuarda paylaşmak için bizler için ayrıca keyif verici. Buca Belediyesi'ne ait 13 dönümlük bir bağımız var. Bu bağlarda organik, hiçbir şekilde ilaçlama yapılmadan üzümler yetiştiriyoruz. Üzümlerimizi de burada yurt dışından ve yurt için ziyaretçilerimize hediye ediyoruz" dedi.

BUCA'YI YENİDEN ÜZÜMÜN BAŞKENTİ YAPABİLİRİZ

Kılıç, "Buca'nın bağlarını yeniden canlandırmak için belediye olarak ön ayak olduk. Özellikle köylülerimizi bu konuda teşvik ederek Buca'nın eski üzüm kültürünü geri kazandırmayı düşünüyoruz. Her sene yapmış olduğumuz bağbozumu etkinliklerine olan ilgi her yıl katlanarak artıyor.Köylülerimizin yeniden bağlar kurmasını sağlamak için teşvik çalışmalarını yapıyoruz. Eğer bu toprakların değerini yeniden gün yüzüne çıkarabilirsek, Buca'yı yeniden üzümün başkenti yapabiliriz" diye konuştu.