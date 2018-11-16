Travel Turkey'in Partner İli Diyarbakır Seçildi

16 Kasım 2018 Cuma 13:07



16 Kasım 2018 Cuma 13:07

Turizm profesyonellerinin rağbet gösterdiği fuarların başında gelen Travel Turkey Fuarı'nda Diyarbakır, yürüttüğü çalışmalara nedeniyle partner il seçildi.İzmir'de 6-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan ve turizm profesyonellerinin rağbet gösterdiği fuarlardan olan Travel Turkey Fuarı'nda Diyarbakır partner il seçildi. Konuyla ilgili olarak merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi İçkale'deki Valilik makamında açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, yaklaşık 50 bin profesyonel ziyaretçinin gelmesi beklenen fuarda partner il olarak seçilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Kadim ve zengin bir tarihe sahip olan Diyarbakırımızın 2018 yılında özellikle turizm alanında çok büyük bir atılım yaptığına tanık oluyoruz. Turist sayısı ve konaklamalarında tüm zamanların tarihi rekorlarının kırıldığı bu yılda çok güzel gelişmeleri hep beraber yaşıyoruz. Bunun içerisinde Uluslararası Turizm Gazetecileri ve Yazarları Birliğinin (FİJET) altın elma ödülünü alan dünyadaki şehir olma onurunu ve başarısını da gerçekleştirmiştik. Diyarbakırımızda şüphesiz bu ödül bizlerin gelecekle ilgili beklenti, çalışma ve hedeflerine de çok büyük bir itici güç oldu. Yurt dışı uçuşlarımızda Almanya'nın üç şehrine karşılıklı uçuş başlatıldı. Yüzde 90'lara varan bir doluluk oranı ile Diyarbakır'ın potansiyelinin ne kadar büyük ve zengin olduğunu da ortaya koymuş oldu. 2018'in ilk 10 ayında 45 bini yabancı turist olmak üzere 335 bin 764 kişinin ziyaret ettiği Zerzevan Kalesi Türkiye'nin değil neredeyse dünyanın gündemine oturdu. Bu yıl ve gelecek yıllar bu sayının çok daha üstüne çıkacağımızı, özellikle kültür ve arkeoloji tarihinde çok önemli bir kazanım olan Zerzevan Kalesi'nin ziyaretçi sayının 2019'da çok rahatlıkla 1 milyonu aşacağımız paylaşmak istiyorum. 2018 yılında Diyarbakır'a gelen turist sayısında bir önceki yıla göre ilk 10 aylık verilerde yüzde 57'lik oranda bir artış sağlandı. Türkiye'nin belli başlı tur şirketleri Diyarbakır'ı programlarına dahil etmiş durumda" dedi."Fuarın gözde ili olacak"Turizm profesyonellerinin rağbet gösterdiği, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde düzenlenen fuarda Diyarbakır'ın gözde il olacağını belirten Vali Güzeloğlu, "Tüm güzellikleriyle değerleriyle tarihi kültürel zenginlikleri ile gastronomiye uzanan, insanlara sunulan bütün lezzet ve birikimleriyle yerli ve yabancı uluslararası bir turizm fuarının gözde ili olacağız ve bunu hak ediyoruz. ve bunun daha ötesini istiyoruz. Diyarbakır'ı tanıtım projelerimiz kapsamında özellikle birçok ülkeden gelen profesyonel tur operatörleri turizm marka yöneticileri ve firma temsilcileri tüm boyutlarıyla tanıtılacak. Fuara, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Dicle Üniversitemiz, tüm ilçe belediye başkanlıklarımız, Ticaret ve Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız, esnaf odalarımız ve bu bağlamda faaliyet gösteren derneklerimiz olmak üzere etkin dinamik ve güçlü bir katılım gerçekleştireceğiz. Bu yıl için Travel Turkey 2018 Fuarı'nın en az 50 bin profesyonel ziyaretçi ile buluşması bekleniyor. Bu çok önemli bir katılım ve çok önemli bir kazanımdır. Diyarbakır turizmde yükselen yıldız ve zirveye çıkan yolculuğunun çok önemli ve tamamlayıcı bir başarı ve aşamasıdır" diye konuştu. - DİYARBAKIR