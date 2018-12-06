Travel Turkey İzmir Açıldı (2)

06 Aralık 2018 Perşembe 16:08



06 Aralık 2018 Perşembe 16:08

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye, sunduğu turizm çeşitliliği, insanımızın sıcak konukseverliği ile rakipsiz bir ülkedir. Sadece Göbeklitepe 12 bin yıllık tarihiyle insanlık tarihinin yeniden değerlendirilmesine sebep olmuştur." dedi.Bağlıkaya, Fuar İzmir'de düzenlenen 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'nin açılışında, bu yılki organizasyonda partner ülkenin Makedonya Cumhuriyeti, partner ilinin ise Diyarbakır olduğunu hatırlattı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ekibinin sektör sorununa hızlı çözümler bulduğunu, bu çalışmalarıyla 2019 yılında da rekorların devam edeceğini aktaran Bağlıkaya, gösterdikleri çabadan dolayı Ersoy'a teşekkür etti.Travel Turkey Fuarı'nın tüm dünyanın turizm profesyonellerini buluşturmasının yanı sıra iç turizm pazarını da canlandıran, yeni ürün ve destinasyonların tanıtımına katkı sunduğunu anlatan Bağlıkaya, "Türkiye, sunduğu turizm çeşitliliği, insanımızın sıcak konukseverliği ile rakipsiz bir ülkedir. Sadece Göbeklitepe 12 bin yıllık tarihiyle insanlık tarihinin yeniden değerlendirilmesine sebep olmuştur. Ülkemiz, Anadolu'nun her köşesinden fışkıran tarihi zenginlikleri ile adeta bir açık hava müzesidir." şeklinde konuştu.Bağlıkaya, fuarda "seyahat teknolojileri" özel bölümünün yer aldığını anımsattı.Zorlu süreçlerde birlikte olmanın, ortak akılla kararlar almanın ne kadar isabetli sonuçlar yarattığını hep birlikte gördüklerine işaret eden Bağlıkaya, Travel Turkey Fuarı'nın kültürler arası buluşmaya ve değerli iş birliklerine vesile olmasını diledi."Pastadan payımızı almaya çalışıyoruz"KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yaptıkları çalışmalarla ülkesindeki otellerin kendini geliştirdiğini ve yatak kapasitesinin arttığını ifade etti.Ada ülkesi oldukları için en büyük gelirlerinin turizm olduğunu anlatan Ataoğlu, "Dünya turizm etkinlikleri çerçevesinde seyahat eden kişilere Kuzey Kıbrıs'ın ne kadar değerli doğa, kültür ve tarihe sahip olduğunu duyurarak o pastadan payımızı almaya çalışıyoruz." diye konuştu.Yıllık 75 milyon yolcu, 123 ülke ve 305 destinasyonTürk Hava Yolları (THY) Satış Başkanı Emre Menevşe de ülkenin önemli buluşma noktası olan 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'nde hava yolu sponsoru olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.Türkiye'nin dünyanın en önemli turistlik merkezlerinden biri olduğunu aktaran Menevşe, Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla ülkenin tüm yıl boyunca turist ağırladığını söyledi.Her yıl milyonlarca turisti Türkiye'ye taşıdıklarını vurgulayan Menevşe, "Türk Hava Yolları olarak tarihimizin en yüksek doluluk oranına ulaşarak yıl sonu hedefini 75 milyon yolcu olarak revize etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın en genç filolarından biriyle 123 ülkedeki 305 destinasyonla dünyanın en çok noktasına uçan hava yoluyuz. Yeni hat planlamamıza hız kesmeden devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçen İstanbul Havalimanı ile Türk havacılığında ve turizm döneminde yeni bir dönem başladığını ifade eden Menevşe, THY'nin 2023 vizyonunda yer alan 450 uçaklık filo ile yılda 120 milyon yolcu taşıma hedefini gerçekleştirmek istediğini aktardı.Partner ülke Makedonya, partner il DiyarbakırMakedonya Cumhuriyeti Turizmi Tanıtma ve Destekleme Ajansı Direktörü Ljupcho Janevski ise turizm sektörünün gelişmesine odaklandıklarını kaydetti.Makedonya ile Türkiye arasındaki dostluk ve geleneksel iş birliğinin bu fuara partner olmada etkili olduğunu ifade eden Janevski, Türkiye'den ülkelerine gelen turist sayısının her geçen yıl arttığını anımsattı.Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da fuarın, Diyarbakır'ın tanıtımına da önemli kazanım sağlayacağına inandığını söyledi.Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ (İZFAŞ) ve TÜRSAB tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen Travel Turkey İzmir Fuarı ve Kongresi'nde 38 ülke ile 48 ilden bin 200'ü aşkın katılımcı yer aldı.Partner ülke Makedonya, partner il Diyarbakır'ın yer aldığı fuarda 3 gün boyunca sektörün bileşenleri bir araya gelecek.